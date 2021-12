Foto ⟩ Lopesa un Afleks nevar beigt mīlināties pat NBA mača laikā

Aktieru pāris 8. decembrī apmeklēja Losandželosas "Lakers" un Bostonas "Celtics" spēli, un fotogrāfi iemūžinājuši to, ka abi vairāk laika pavadīja, viens otram pieskaroties un mīlinoties, nevis iedziļinoties tajā, kas notiek basketbola laukumā.

2005. gadā Afleks apprecējās ar aktrisi Dženiferu Gārneri, taču abu laulība izjuka 2018. gadā. Savukārt Lopesai aiz muguras ir jau veselas trīs laulības: no 1997. līdz 1998. gadam viņa bija precējusies ar aktieri Odžani Noa, no 2001. līdz 2003. gadam ar aktieri Krisu Džadu, bet no 2004. līdz 2014. gadam ar dziedātāju Marku Antoniju. Pēdējās laulības laikā slavenība kļuva par māmiņu dvīņiem Maksimiliānam un Emmei.