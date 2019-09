Ja Mārtiņš Ķibilds varētu, viņš Latvijā ieviestu tizlas arhitektūras aizlieguma likumu

Latvija ES – jau 15 gadus. Pie pasaules vareno galda. Varam būt lepni. Es jutos lepns arī šodien. Pirms gada tapušo Atslēgu sēriju par Latvijas iestāšanos ES un NATO būtu nopublicējis jau no rīta, lai jums lielāks stimuls iet balsot, ja vien tajā nebūtu minēta Sandra Kalniete – sanāktu neatļauta aģitācija. Bet ticu, ka Atslēgu skatītāji jēdz ES nozīmi un uz piedalīšanos vēlēšanās nav mudināmi. Šo Atslēgu stāstu gan ir vērts redzēt atkal un atkal. Lai neaizmirstu, no kurienes nākam, lai apjēgtu, kurp jāiet, un lai ticētu sev, ka to spējam. Links ir pie bio. #atslēgas

A post shared by Mārtiņš Ķibilds (@martinskibilds) on May 25, 2019 at 10:09am PDT