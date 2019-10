"X Faktorā" iepazītie Signe un Jānis izdod pirmo singlu un videoklipu

Mūzikas autors ir Jānis, bet dziesmas teksta autore ir Signes māsa Asnāte Tarvide. Dziesma tapa pāris mirkļos, sākot ar melodijas dungošanu mājās, kurai tajā pat vakarā tapa arī vārdi. Signe un Jānis ar dziesmu "Tilti" pauž vēstījumu, kas tuvs un saprotams katram, kas grūtā brīdī piemirsis par savu paša apziņas spēku, atbalstu no tuvajiem un par iespējām, ko sniedz patiesa draudzība un cieņa. Dziesma aicina turēt atvērtu prātu, sajust savu vērtību un ļauties sirdsbalsij sevi vest.

Līdz ar dziesmas izdošanu publicēts arī dziesmas liriku videoklips, kuras idejas autore ir Signe, bet klipu veidoja Jānis. Dziesmas video ir par savienojumu jeb tiltu, kas savieno ne tikai prātu un dvēseli, bet arī par savienojumu starp mums visiem. Sākot no tilta, kas ved no sirds uz sirdi, gan no sevis pie citiem, līdz tiltam uz piederību visā plašājā visumā.