Liene Kiviča: "Nevajag un nedrīkst aizmirst par mīlēšanos arī grūtniecības laikā"

Liene, kurai jau ir trīs meitas, savā blogā atklāj, ka šīs gaidības ir īpašas - it kā notiktu pirmo reizi. "Jāsaka godīgi, ka es labprātāk šo laiku būtu paturējusi tikai mums abiem ar vīru, bet, zinot, ka neko jau nevar noslēpt, ar savu pieredzi un padomu, iespējams, palīdzēšu kādai citai jau esošai vai topošai māmiņai," atklāj Liene.

Viņa aizskārusi arī seksa tēmu grūtniecības laikā - Liene skaidro, ka viņai un Andrim sekss ir ļoti svarīgs, tāpēc neliedz sev šo prieku arī gaidībās. "Samulsu no informācijas, ka zināmos apstākļos orgasms var kaitēt mazulim, taču, paldies Dievam, mums sarežģījumu nav. Nevajag un nedrīkst aizmirst par mīlēšanos arī grūtniecības laikā. Cik ilgi – to mēs redzēsim, jo kopā visam, kas ir saistīts ar bērniņa gaidīšanu, mēs ejam cauri pirmo reizi. Kā ir? Liekas, ka ir vēl jūtīgāk, jutekliskāk un foršāk, gadās, ka abi sasmejamies par to, kādi daži ierobežojumi tomēr ir jāpārvar, bet tas tikai satuvina."