Diāna Paško par “X Faktoru”: “Kādam tas var likties dīvaini, bet es patiesi priecājos par otro vietu”

“Paldies, “X Faktor”. Joprojām atceros pirmās atlases, kā nevarēju izlemt, parakstīt līgumu vai tomēr ne - šaubījos un baidījos. Joprojām esmu pateicīga pati sev, ka tomēr to izdarīju! Tas bija lielisks manas dzīves periods. Auglīgs un pilns ar emocijām, kuras nekad nebiju izjutusi.

Uzvarēju daudzas no savām bailēm, tiku vaļā no daudziem stereotipiem, kuri bija manā galvā, iepazinos ar cilvēkiem, par kuru iepazīšanu varēju tikai sapņot, ieguvu vērtīgus kontaktus, un pats būtiskākais - ieguvu vēl vienu stipru, mīlošu ģimeni - atbalstītājus, kuri bija ar mani visa projekta laikā. Paldies jums! Nekad nenoguršu jums pateikties.

Kādam tas var likties dīvaini, bet es patiesi priecājos par otro vietu. Naudu var nopelnīt, kontrakts - jā, tas veido stabilitāti, bet, no otras puses, ieliek "rāmjos". Arī bez šīm lietām es no projekta daudz ko ieguvu, un tas ir daudz vērtīgāk par naudu un līgumu. No sirds priecājos par Elīnu. Man sagādāja prieku vērot, kā viņa katru koncertu uzgāja uz skatuves un ar lielisku vokālu, jaunību, esot mazuļa gaidībās, dāvāja skatītājiem latviešu kultūras skaistumu. Fināls bija skaists, burvestības, mīlestības un iedvesmas pārbagāts. Joprojām staroju un izjūtu svētku prieku! Priekšā ir tik daudz visa kā. Es mīlu šo dzīvi! Es jūs mīlu!” viņa raksta.